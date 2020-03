"A minha vontade era esganá-lo com as minhas próprias mãos e arrancar-lhe as goelas"

Francisco Leitão foi condenado a 25 anos de prisão pelas mortes de Joana, Ivo e Tânia. O 'Rei Ghob' continua detido numa prisão de alta segurança e Fátima Silva ainda não descobriu o que realmente aconteceu à filha, depois de tantos anos.