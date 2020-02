Natália foi atrás do marido para a Guerra do Ultramar "Quando somos jovens queremos ir atrás do amor"

Vídeos Mais sobre Júlia Natália foi atrás do marido para a Guerra do Ultramar "Quando somos jovens queremos ir atrás do amor" mais sobre Em 1973, João foi chamado para a guerra e Natália estava grávida quando o acompanhou numa viagem perigosa "Para mim a tropa foi a lua de mel"