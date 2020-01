Aurora conheceu advogada burlona no velório do filho: "Disse que era amiga do Ricardo (...) Achei que estava ali um anjo"

Vídeos Mais sobre Júlia Aurora conheceu advogada burlona no velório do filho: "Disse que era amiga do Ricardo (...) Achei que estava ali um anjo" mais sobre Aurora e António Neves passaram uma procuração à advogada, que terá ainda tentado receber 87 mil euros do seguro de vida de Ricardo e não só: "Ela levantou a mota do nosso filho, vendeu-a, pô-la a circular sem nos dizer nada". O caso contra esta advogada arrasta-se em tribunal desde 2015 e este casal só quer que se faça justiça.