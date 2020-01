Andreia vivia angustiada com a ausência de diagnóstico do filho: "As pessoas na rua riam-se quando não percebiam as atitudes dele"

Andreia vivia angustiada com a ausência de diagnóstico do filho: "As pessoas na rua riam-se quando não percebiam as atitudes dele" Andreia Escudeiro conta que o alerta foi dado pela escola quando Joaquim tinha dois anos porque tinha um desenvolvimento muito lento e que chegaram a pensar que o menino fosse surdo. O diagnóstico acabaria por chegar mais tarde: autismo.