Paulo afirma que "Lurdes estava no limiar da brejeirice" e diz: "Acho que ela voltou para a tal relação dos 25 anos"

Paulo Matos confessa ainda que o que a participante de Casados à Primeira Vista dizia de António não correspondia à verdade e diz que Lurdes recebia telefonemas estranhos durante a experiência. Contudo, deseja que ela seja feliz apesar de se ter afastado do grupo: "É a única pessoa que não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, não aparece, autoexcluiu-se".