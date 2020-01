Liliana confessa que foi dura com o pai: "Se isto não para, tu nunca mais me chamas filha e, no dia seguinte, ele foi-se desintoxicar"

O pai de Liliana era viciado em drogas e acabou por falecer quando a concorrente tinha 19 anos. Apesar desta condição do pai, Liliana confessa que "na adolescência, ele era o meu melhor amigo".