"De um momento para o outro fiquei sem a minha alma gémea... O mundo acaba ali!"

mais sobre

O filho Henrique estava com ele quando recebeu a notícia do acidente e, juntos, foram para Bordéus. "Se eu disser que pressenti logo a presença da minha mulher em Bordéus, as pessoas são capazes de me chamar maluco". Nos dois anos seguintes, Ernesto Cedovim não teve vontade de fazer nada e acabou por abandonar a música.