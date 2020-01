Com 20 anos, Anabela sai de casa para se casar: "Iludi-me muito com essa pessoa e só me consegui divorciar ao fim de 5 anos"

Com 20 anos, Anabela sai de casa para se casar: "Iludi-me muito com essa pessoa e só me consegui divorciar ao fim de 5 anos" A participante de 'Casados à Primeira Vista' revela ainda um período difícil: "Entrar no IPO de Lisboa e deixar lá a minha mãe foi das coisas mais duras".