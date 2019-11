André ficou com apenas seis por cento de massa gorda no corpo: "Foi do oito ao oitenta e passei a controlar tudo, desde pesar o que comia"

Vídeos Mais sobre Júlia André ficou com apenas seis por cento de massa gorda no corpo: "Foi do oito ao oitenta e passei a controlar tudo, desde pesar o que comia" mais sobre André Borralho decidiu mudar, chegou a treinar 11 a 12 vezes por semana e ressentiu-se da perda de peso excessiva. Hoje, tem um estilo de vida saudável e equilibrado, é dono da 'Tasca Fit' e namora com uma nutricionista.