Rúben é obcecado pela limpeza do telemóvel: "Tenho uma gaveta só com paninhos e desinfetantes que só tocam no meu telemóvel"

Vídeos Mais sobre Júlia Rúben é obcecado pela limpeza do telemóvel: "Tenho uma gaveta só com paninhos e desinfetantes que só tocam no meu telemóvel" mais sobre Aos 20 anos, Rúben começou a perceber que tinha comportamentos estranhos e procurou ajuda. Como é viver com um transtorno obsessivo-compulsivo?