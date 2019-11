A família do marido de Ana ameaçou-a de perder as filhas "E uma coisa é certa ...eu apresentei queixa e fiquei sem as minhas filhas"

Vídeos Mais sobre Júlia A família do marido de Ana ameaçou-a de perder as filhas "E uma coisa é certa ...eu apresentei queixa e fiquei sem as minhas filhas" mais sobre O comportamento agressivo começou com a falência da empresa e a mudança para a casa dos pais do marido.