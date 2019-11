Passados 20 anos Sónia relembra as "últimas palavras" do irmão antes do seu desaparecimento

Vídeos Mais sobre Júlia Passados 20 anos Sónia relembra as "últimas palavras" do irmão antes do seu desaparecimento mais sobre Rui Pereira foi visto pela última vez, no dia 2 de março de 1999, a brincar num parque perto de casa.