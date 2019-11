Médicos disseram a Patrícia que o marido tinha 15 dias de vida: "Eu caí no chão...desmaiei"

mais sobre

Depois do surgimento de alguns sintomas como diarreia, dores de barriga, febre, vómitos e perda de apetite, José Júlio foi diagnosticado com cancro do cólon e da bexiga. No entanto, o Júlio não se deixou abater pela notícia e procurou mais tratamentos. Viveu 16 anos após o diagnóstico com a ajuda da mulher e das filhas