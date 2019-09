Paula Lopes descobriu que o companheiro era toxicodependente: "Ele estava no chão com uma seringa no braço"

Vídeos Mais sobre Júlia Paula Lopes descobriu que o companheiro era toxicodependente: "Ele estava no chão com uma seringa no braço" mais sobre Tinha terminado a primeira relação, quando conhecera um barman numa festa. Paula acreditara que desta vez o amor seria para sempre, até começar a sentir mudanças de comportamento no companheiro.