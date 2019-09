"Se eu não fosse cega, era muito mais difícil ter-me habituado à diálise"

mais sobre

Marta Vitorino nunca se limitou por ter menos de 10% de visão. No entanto, já na faculdade, segundo a própria: "estava tudo a correr bem..." até ser diagnosticada com insuficiência renal crónica. A única solução é aguardar um transplante e fazer hemodiálise. Apesar de tudo, a Marta vê o lado positivo da situação e conta como usa as dificuldades passadas para se tornar cada vez mais resiliente