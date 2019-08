Gaspar tentava não ficar com as mãos coladas ao carro enquanto conduzia até ao hospital: "Com a gasolina comecei a arder"

Vídeos Mais sobre Júlia Gaspar tentava não ficar com as mãos coladas ao carro enquanto conduzia até ao hospital: "Com a gasolina comecei a arder" mais sobre Gaspar Pinto é um dos sobreviventes do massacre 'Meia Culpa', a tragédia que ocorreu a 6 de abril de 1997. Tinha 21 anos. Bebeu um copo, adormeceu e acordou com o som de um tiro: "Pensei que era uma brincadeira".