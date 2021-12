Maria do Céu tinha problemas graves de visão desde jovem.

Mãe com 4 filhos a cargo, era atormentada com a possibilidade de cegeuira completa.

Espectadora do programa "Júlia" e a Clínica Oftalmológica das Antas quiseram ajudar. Maria do Céu foi submetida da três operações após ter aparecido no programa: "Ainda ia a caminho de casa, depois de participar no programa, quando recebi a notícia de que havia uma pessoa que me queria ajudar"

Hoje, Maria do Céu recuperou 90% da visão.