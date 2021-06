mais sobre

Ele é um dos maiores símbolos do Sport Lisboa e Benfica – onde jogou ao lado de Eusébio -, campeão pelo clube como jogador e treinador. António José Conceição Oliveira é conhecido como Toni e é uma das figuras desportivas mais queridas e respeitadas do país. À conversa com Júlia Pinheiro, recorda o início de carreira como jogador até à chegada ao Benfica.