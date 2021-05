mais sobre

Em Portugal, a prematuridade representa 9% dos nascimentos. Kelvin nasceu, com 27 semanas de gestação, pesava apenas 745 gramas e media 30 centímetros. Núria Madruga e Maria Pitta Paixão também passaram por esta difícil experiência e hoje, partilham as aprendizagens e desafios de ter um bebé antes do tempo.