Com apenas um ano, um vírus ter-se-á alojado no cérebro de Tiago, levando-o a perder todas as capacidades que tinha desenvolvido. Catorze anos depois, Tiago não fala, tem um atraso psicomotor severo e depende de terceiros. Dedicada ao filho desde que ele nasceu, Rosário Fernandes é uma cuidadora solitária que confessa estar no limite das suas forças...