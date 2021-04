Júlia - 23 de abril - Parte 2 - Entrevista a Ana Marta Ferreira

mais sobre

Com apenas 12 anos, Ana Marta Ferreira já interpretava dezenas de personagens no pequeno ecrã. No entanto, por volta dos 17 anos, a atriz confessa que afastou-se do mundo da representação e viveu tempos sombrios. Os excessos, as más companhias, o aborto... "Depois da Rebelde Way , surgiram as dúvidas, a rejeição, a falta de trabalho. Como as coisas não aconteciam fui beber uns copos. Quando quis regressar foi mais complicado", confessa. Atualmente, a atriz encarna a personagem Jacinta da novela "A Serra" na SIC. Na segunda história, Bruno Bento relata como a dívida herdada do pai destruiu a sua vida.