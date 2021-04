Júlia - 23 de abril - Parte 1 - A dor de perder um grande amor

mais sobre

Anabela casou na adolescência, aos 17, anos com o primeiro e único namorado que conhecera… No entanto, a vida conjugal revelou-se um grande pesadelo e ficou marcada por 25 anos de infidelidade do marido. Aos 42 anos decidiu pôr um ponto final na relação e, em poucos meses, Anabela conheceu no grande amor da sua vida... foi feliz durante 13 anos ao lado do Armando. Até que um cancro muito agressivo lhe roubou o companheiro em apenas 3 semanas. "Representou para mim toda a felicidade que eu posso esperar do mundo. Continuo a amá-lo da mesma maneira", confessa.