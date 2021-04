Júlia - 13 de abril - Parte 1 - "Herdei a doença rara que matou o meu pai"

mais sobre

Durante 10 anos, Ana Ferreira tornou-se cuidadora do pai e viu-o definhar de dia para dia devido a uma doença incurável, degenerativa e hereditária, que acabou por lhe roubar a vida. A jovem descobriu que é portadora da mesma patologia e, hoje, vive um dia de cada vez, inspirada pelo lema do pai: "Não faças perfeito, faz com amor".