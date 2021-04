mais sobre

Xana Abreu surpreendeu toda a gente com o Dinossauro no programa 'A Máscara'. O que poucos sabem é que muitos dos espetáculos de Xana Toc Toc foram feitos com enorme esforço e dificuldade: lutou contra um cancro, perdeu a mãe e teve de superar dores do passado. Saiba tudo!