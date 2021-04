mais sobre

Começou a dar nas vistas no Teatro, na sua cidade Natal, mas foi em Lisboa, através da televisão, que conquistou o grande público no famoso programa 'Malucos do Riso'. Integrou inúmeros projetos na ficção nacional e atualmente, interpreta o temido 'Anselmo' na novela "Amor Amor". Conheça toda a história de Almeno Gonçalves!