Júlia - 31 de março - Parte 3 - Entrevista a Ana Sofia, ex-concorrente do "Hell's Kitchen"

A pastora e queijeira Ana Sofia foi a segunda concorrente a abandonar o programa "Hell's Kitchen", mas conquistou toda a gente com a sua boa disposição. A cozinheira fala da sua infância, o apoio da família ao entrar no programa, a decisão de dedicar-se à produção de queijo de cabra e recorda ainda os castings para a cozinha do "Hell's Kitchen": "Sentia-me mesmo bem. Sentia mesmo vontade de cozinhar."