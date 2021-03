mais sobre

Ana Gomes tinha a vida com que qualquer jovem adulto sonhava aos 20 anos: vivia sozinha, tinha trabalho, amigos e independência financeira. No entanto, um mal estar físico generalizado e uma ansiedade inexplicável, levaram-na a pedir ajuda. Durante alguns anos, Ana conviveu com uma enorme depressão e chegou a pesar 40 quilos e a tomar 12 comprimidos por dia...