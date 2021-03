mais sobre

A atriz que interpreta "Lena Rasteiro" na novela "A Serra" esteve à conversa com Júlia Pinheiro e fala do seu início de carreira, as paixões e escolhas que marcaram a sua vida, a gravidez, o casamento, a separação, o seu papel como "Lena" na nova novela da SIC... "Tenho um fascínio por câmeras, por ficção e cinema. Sinto-me muito mais à-vontade num estúdio do que a pisar um palco", admite.