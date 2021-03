mais sobre

Précilia Correia tinha 35 anos e era apaixonada pela vida. No dia 13 de novembro de 2015, estava em Paris, no lugar errado, à hora errada. Précilia foi uma das vítimas do ataque terrorista que tomou de assalto a sala de espetáculos Bataclan, na capital francesa. A mãe Patrícia Correia falou sobre a dor de perder uma filha às mãos do ódio e do horror.