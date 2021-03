mais sobre

Sara Norte estreou-se em publicidade com apenas 4 anos e, aos 12, transformou-se numa estrela infantil na famosa série da SIC 'Médico de Família'. A atriz falou pela primeira vez sobre um dos períodos mais difíceis da sua vida: a morte da irmã. Conheça também a história de Maria do Céu que ao longo da vida, foi perdendo a visão, até ficar quase cega, com apenas 42 anos...