mais sobre

Sandra B. nasceu e viveu a sua infância em Moçambique. Com quase 12 anos, Sandra e a família, viram-se obrigados a refazer a sua vida em Portugal. Aqui tornou-se adolescente e começou a fazer trabalhos como modelo. A televisão tornou-a mediática mas não deu a conhecer as feridas da infância, os desgostos da adolescência e as perdas da vida adulta...