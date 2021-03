mais sobre

Em celebração do Dia Internacional da Mulher, Júlia Pinheiro homenageia a mãe, Aurea Pinheiro, e recebe caras bem conhecidas do grande público. Eles, Sofia Cerveira, Manuela Couto, João Baião e Rosa Bela partilharam quem são as mulheres que mais os inspiram e porquê. A apresentadora recebe ainda Filipe Camejo, ex-concorrente da primeira temporada do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'.