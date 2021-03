mais sobre

Marco Costa ficou conhecido depois de ter participado num programa de televisão mas nem tudo foi revelado, em particular um passado recheado de episódios duros e amargos. Marco começou a trabalhar numa fábrica de bolos ao lado do pai quando tinha 12 anos e garante que o trabalho ajudou-o a enfrentar o futuro com determinação. Hoje é um pasteleiro famoso e tem o seu próprio negócio.