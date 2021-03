Júlia - 5 de março - Parte 1 - Abandonada pela mãe, vive a lutar contra doenças

mais sobre

Arminda tinha 13 anos quando foi abandonada pela mãe e obrigada a assumir as rédeas da casa. Tornou-se a cuidadora dos irmãos mais novos e do pai invalido, que não podia trabalhar. Trabalhadora e otimista, lutou sempre para manter a família unida mas foi traída pela saúde ao longo da vida - sofreu 5 AVC, esteve em coma e luta contra um aneurisma inoperável. As filhas quiseram prestar-lhe uma homenagem no programa.