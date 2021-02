mais sobre

No passado dia 5 de fevereiro, Andreia Cunha acordou sobressaltada com os gritos do namorado, Rogério Gregório, a dizer para tirar as crianças de casa porque havia um incêndio. A vida desta família ficou virada do avesso e, para além de tudo o que perderam, esta mãe foi obrigada a separar-se dos filhos.