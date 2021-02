mais sobre

Uma criança "muito autónoma e despachada". Pedro, mais conhecido por 'Périto', tem 5 anos e sempre aparentou ser uma criança saudável. No entanto, há um ano foi diagnosticado com um tumor raro no cérebro que lhe roubou a visão. Ainda assim, nunca perdeu o sorriso e a boa-disposição que tanto o caracteriza. 'Périto' foi surpreendido pelo padrinho Pedro Barroso e várias marcas se juntaram para ajudar a família.