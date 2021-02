Júlia - 10 de fevereiro – Parte 1 – “Vou ficar dependente dos outros e não há nada a fazer”

mais sobre

Marina conheceu Manuel há 14 anos e a paixão falou mais alto. Em 2008 tiveram um filho mas, de repente , os problemas de saúde do companheiro e do filho vieram dar um novo rumo à família. O José foi diagnosticado com diabetes tipo I: “Era uma criança muito saudável, até aos 8 anos. Num mês emagreceu 11 quilos". Uma ano depois, o marido foi diagnosticado com esclerose múltipla. Conhecemos o testemunho de Marina Silva.