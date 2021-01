Júlia - 27 de janeiro - Parte 1 - Vida em suspenso após atropelamento

mais sobre

Andreia Caldas apaixonou-se pelo basquetebol desde os 6 anos. Apesar do amor ao desporto, a jovem, empenhada, nunca descurou os estudos, tirou um curso superior e está a terminar o mestrado. O que não estava nos seus planos foi o acidente que sofreu há menos de um ano e que a deixou em coma durante 3 semanas. O carro, dirigido por ex-colega de secundário, não tinha seguro e Andreia, juntamente com a mãe, Ana Teles, aguarda o desfecho do processo em tribunal. Embora ainda em convalescença, a jovem não se sente revoltada - a despeito do sucedido. “Isto tirou-me a independência, mas não faz sentido estar revoltada", diz.