Janete Serrano teve uma vida sofrida e sentiu na pele a violência, as dificuldades económicas e a fome... Apesar de todas as adversidades, decidiu aproveitar a vida de uma forma altruísta e fazer o bem, em vez de viver com mágoa e sofrimento. Diz quem a conhece que tem um grande coração e são inúmeras as pessoas que já conseguiu ajudar. Conheça toda a história!