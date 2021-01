mais sobre

Pedro Carvalho conta com uma carreira sólida na representação, e divide a sua vida entre Portugal e o Brasil. Desde muito cedo que deu nas vistas! Logo no dia em que nasceu surpreendeu tudo e todos: os pais só esperavam um bebé e, de repente, vieram ao mundo dois gémeos! Conheça toda a história do ator que interpreta o cómico bombeiro Serafim em 'Amor Amor'!