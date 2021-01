Júlia - 12 de janeiro - Parte 1 - "O meu irmão morreu de forma súbita num jogo de futebol"

mais sobre

Alexandre Marques assinalava, em 2013, a sua estreia como titular do Grupo Desportivo Tourizense. A estreia ficaria marcada pela tragédia. Ao fim de sete minutos de jogo, Alexandre caiu inanimado no relvado. Socorrido no local e após várias tentativas de reanimação o atleta acabaria por morrer na ambulância, a caminho do hospital. Recebemos Bruna, a irmã de Alexandre, que nos conta como é que a família reaprendeu a viver depois desta perda...