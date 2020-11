mais sobre

Soraia Pestana engravidou sem planear e recebeu a notícia com grande preocupação. Soraia sofria de esclerose múltipla e o dia do parto foi um pesadelo. Correndo perigo de vida, contrariou os prognósticos negativos e deu à luz a pequena Lia. Hoje, Soraia conta como aprendeu a viver com dores excruciantes e a sofrer em silêncio.