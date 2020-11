mais sobre

Luísa, Catarina, Beatriz e Leonor viveram uma infância marcada por violência doméstica, mas tudo piorou quando o pai arranjou uma nova companheira. Com as duas irmãs mais velhas já fora de casa, as mais novas terão ficado à mercê das agressões e perseguições da madrasta, tendo mesmo fugido de casa... Conheça toda a história!