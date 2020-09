mais sobre

Aos 12 anos de idade, Mafalda viu a mãe ficar gravemente doente e em risco de vida. De um momento para o outro, a pré-adolescente assumiu as rédeas da casa, o papel de cuidadora e deixou de estudar para se tornar adulta antes do tempo. Mafalda vivia aterrorizada com a possibilidade de perder a mãe...