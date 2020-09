Júlia - 15 de setembro - Parte 1 - "Os médicos disseram-me que não voltaria andar"

mais sobre

António Pinto teve um acidente de mota e acordou no hospital sem baço e com vários ossos partidos. No entanto, o que mais preocupava os médicos era a perna, fraturada 27 vezes entre a anca e o tornozelo. Apesar de ficar logo a saber que esta perna ficaria comprometida para sempre, este homem jurou a si mesmo que iria recuperar!