Vanessa Ferreira viu a sua irmã mais nova Liliana nascer com uma Doença Congénita da Glicosilação que a deixou com 95% de incapacidade. Vanessa Ferreira acabou por alterar a sua visão do mundo. Perdeu sonhos de infância, mudou projetos de juventude mas ganhou um novo sentido para a vida. Conheça toda a história.