Júlia - 10 de março - Parte 1 - Mãe com septicemia, filho com trissomia e irmão com doença degenerativa

Filipa Pinto Coelho conta a sua história de vida, singular e marcada por momentos difíceis. No entanto, a todos esses desafios, foi com Amor que Filipa os enfrentou... conheça essa história.