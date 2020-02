Júlia - 7 de fevereiro - Parte 2: A primeira entrevista a Diogo Carmona depois do acidente

mais sobre

Começou a trabalhar com apenas cinco anos, mas nos últimos tempos ficou no centro das grandes polémicas por razões familiares: afirmou que a mãe lhe roubou o dinheiro que ganhou e acabou por ser acusado de violência doméstica. Contudo, o pior aconteceu no dia 26 de outubro: foi colhido por um comboio e teve de amputar o pé. Diogo Carmona esclarece tudo!