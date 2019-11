Júlia - 22 de novembro - Parte 1 - Cuidadora da mãe com esclerose lateral amiotrófica

mais sobre

Luzia nasceu e cresceu numa aldeia de Trás-os-Montes, educada de acordo com a mentalidade rural dos anos 60, o que não a impediu de fugir para França atrás de um grande amor. No ano passado, deu de caras com uma doença que lhe mudou a vida de forma drástica: a Esclerose Lateral Amiotrófica. Neste momento, vale-lhe a filha, que deixou de trabalhar para cuidar da mãe