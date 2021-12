Ricardo Araújo Pereira condena erro de David Justino: "Isto não será exagero?"

David Justino esteve à mesa do 'Isto é Gozar com Quem Trabalha' e entre a política e o desporto, houve tempo para se esclarecerem algumas dúvidas. Os sociais-democratas vão concorrer sozinhos às eleições legislativas de 30 de janeiro, afastando assim uma coligação com o CDS: "Alguém se queixou mas no PSD não há colinho".

No que diz respeito ao desporto, o erro do político esteve em cima do debate para as graças de Ricardo Araújo Pereira: "Uma coisa é ter ganho fôlego para se candidatar ao cargo de Primeiro Ministro, outra coisa é candidatar-se para se bater com o doutor Rui Costa, a cargos de grande responsabilidade, como é o de Presidente do Benfica".